Партия главы Ошской области намерена принять участие в выборах в местные кенеши - ГКНБ

Партия главы Ошской области намерена принять участие в выборах в местные кенеши - ГКНБ

Политическая партия, одним из учредителей которой является полномочный представитель правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов, намерена принять участие в выборах в местные кенеши. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

Как отмечается, ГКНБ ведется работа, направленная на выявление, предупреждение и пресечение противоправных проявлений на всех уровнях государственного устройства республики.

ГКНБ придает особое значение обеспечению безопасности и прозрачности выборного процесса и исключение возможности использования административного ресурса в ходе выборного процесса на всех уровнях государственной власти.

В данном контексте заслуживают внимания предстоящие выборы в местные кенеши, в которых намерены принять участие представители различных политических сил.

При этом вызывает обеспокоенность намерение принять участие в выборах в местные кенеши политической партии «Ишеним», одним из учредителей которой является действующий полномочный представитель правительства в Ошской области Ж.А.

ГКНБ считает, что именно подобные факты использования административного ресурса, и как следствие нечестные выборы, явились одной из причин октябрьских событий 2020 года.

В данном контексте ГКНБ считает необходимым предупредить все политические силы о необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства страны и проведения честных и прозрачных выборов. В противном случае все факты нарушения выборочного процесса будут пресекаться в установленном законом порядке.

Напомним, что выборы депутатов в 28 городских и 420 айылных кенешей пройдут 11 апреля 2021 года.

Источник: Кабар