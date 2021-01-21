ЦИК КР постановила признать Садыра Жапарова избранным президентом

ЦИК КР постановила признать Садыра Жапарова избранным президентом

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана постановила признать Садыра Жапарова избранным президентом. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центризбиркома КР Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, также ЦИК зарегистрировала Садыра Жапарова президентом и при вступлении в должность ему будут выданы удостоверение об избрании на пост главы государства, нагрудной знак, штандарт президента с выгравированным именем, фамилией, отчеством и сроком и датами полномочий.

Напомним, что Садыр Жапаров набрал 79,2% голосов на досрочных выборах президента страны.

Источник: Кабар