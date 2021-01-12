Официально результаты досрочных президентских выборов и референдума объявят до 24 января – ЦИК

Официально результаты досрочных президентских выборов и референдума объявят до 24 января – ЦИК

Официально результаты досрочных президентских выборов и референдума будут объявлены не позднее 24 января. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Центризбиркома КР.

Уточняется, что обычно официально результаты озвучиваются в течение 20 дней после дня голосования, однако, так как сейчас прошли досрочные выборы, то сроки сокращаются до 14 дней.

Кроме того, в пресс-службе ЦИК сообщили, что итоги подсчета голосов, в том числе, ручного, завершатся в течение трех дней после дня голосования, то есть не позднее 14 января.

Напомним, что 10 января прошли досрочные выборы президента страны и референдум. На выборах лидирует Садыр Жапаров, который по предварительным данным, набрал 81% голосов. На референдуме за президентскую форму правления голоса отдали 83% избирателей.

Источник: Кабар