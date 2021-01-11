Глава миссии СНГ: Выборы в КР прошли открыто и прозрачно

Глава миссии СНГ: Выборы в КР прошли открыто и прозрачно

Выборы президента и референдум в Кыргызстане прошли открыто и прозрачно. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава миссии СНГ Василий Волков.

По его словам, были приложены значительные усилия для проведения равного и прямого выборочного процесса с соблюдением тайны голосования.

Василий Волков отметил, что каждый избиратель имел достаточно возможностей для свободного выбора. «Объехав 627 территориальных и участковых избирательных участков мы остались довольны и дали высокую оценку подготовке к выборам. В целом выборы прошли открыто и прозрачно, за исключением немногочисленных и незначительных нарушений», — сказан он.

Глава миссии также подчеркнул, что уровень проведения выборов соответствует международным стандартам.

Источник: Элгезит