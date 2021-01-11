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По ручному подсчету голосов Садыра Жапарова поддержали 83% избирателей

По ручному подсчету голосов Садыра Жапарова поддержали 83% избирателей

На второй позиции по-прежнему Адахан Мадумаров

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты ручного подсчета голосов. Так, у Садыра Жапарова 83, 9% голосов.

Ниже приводим список остальных кандидатов в президенты:

  1. Канатбек Исаев - 0,35%
  2. Арстанбек Мыктыбек - 1, 27%
  3. Клара Сооронкулова - 0, 57%
  4. Имамидин Ташов - 1, 35%
  5. Абдиль Сегизбаев - 0, 97%
  6. Адахан Мадумаров - 5, 57%
  7. Аймен Касенов - 0, 56%
  8. Улугбек Кочкоров - 0, 63%
  9. Женишбек Байгуттиев - 0, 04%
  10. Эльдар Абакиров - 0, 32%
  11. Курсан Асанов - 0, 42%
  12. Арстанбек Абдылдаев - 0, 09%
  13. Равшан Джеенбеков - 0,18%
  14. Бактыбек Калмаматов - 0, 51%
  15. Бабыржан Тольбаев - 1, 50%
  16. Каныбек Иманалиев - 0, 12%
  17. “Против всех” - 0, 89%

Напомним, по предварительным результатам автоматического подсчета голосов, лидирует Садыр Жапаров с 78 процентами.

Источник: vesti.kg

           