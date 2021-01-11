По ручному подсчету голосов Садыра Жапарова поддержали 83% избирателей
На второй позиции по-прежнему Адахан Мадумаров
Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты ручного подсчета голосов. Так, у Садыра Жапарова 83, 9% голосов.
Ниже приводим список остальных кандидатов в президенты:
- Канатбек Исаев - 0,35%
- Арстанбек Мыктыбек - 1, 27%
- Клара Сооронкулова - 0, 57%
- Имамидин Ташов - 1, 35%
- Абдиль Сегизбаев - 0, 97%
- Адахан Мадумаров - 5, 57%
- Аймен Касенов - 0, 56%
- Улугбек Кочкоров - 0, 63%
- Женишбек Байгуттиев - 0, 04%
- Эльдар Абакиров - 0, 32%
- Курсан Асанов - 0, 42%
- Арстанбек Абдылдаев - 0, 09%
- Равшан Джеенбеков - 0,18%
- Бактыбек Калмаматов - 0, 51%
- Бабыржан Тольбаев - 1, 50%
- Каныбек Иманалиев - 0, 12%
- “Против всех” - 0, 89%
Напомним, по предварительным результатам автоматического подсчета голосов, лидирует Садыр Жапаров с 78 процентами.
Источник: vesti.kg