Садыр Жапаров поделился мнением относительно своих оппонентов, которые не признают итоги выборов

Садыр Жапаров поделился мнением относительно своих оппонентов, которые не признают итоги выборов

Кандидат в президенты Садыр Жапаров ответил на вопросы СМИ по итогам досрочных президентских выборов касательно своих оппонентов, которые не признают итогов президентских выборов.

По его словам, у каждого есть свое мнение, но мнение народа нужно уважать. «Эти президентские выборы на 99,9 процентов прошли открыто и прозрачно. Никаких вбросов бюллетеней, каруселей и манипуляции не было. Я сам проверял автоматические устройства, все работают. И касательно информации, что сторонники кандидатов несогласных с итогами выборов собираются выйти на митинг, призываю уважать мнение народа, большинства», - сказал Жапаров.

Он отметил, что намерен ввести систему блокчейн в систему выборов.

Сегодня завершились досрочные президентские выборы президента и референдума по форме правления в стране. По предварительным подсчетам с автоматически считывающих урн (АСУ) на президентских выборах лидирует Садыр Жапаров, он набирает 79,25 % голосов.