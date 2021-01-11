Садыр Жапаров поблагодарил кыргызстанцев за поддержку на выборах президента

Садыр Жапаров поблагодарил кыргызстанцев за поддержку на выборах президента

Садыр Жапаров в ходе пресс-конференции поблагодарил граждан за поддержку его кандидатуры на досрочных выборах президента.

«Вы даёте мне силы и уверенности, я обещаю оправдать ваше доверие»,- сказал он.

Кроме того, Жапаров указал, что в настоящее время Кыргызстан переживает тяжелейшие времена и в ближайшее время ему необходима поддержка граждан.

«Вы знаете, что за год два не поднять экономику, мне нужно для этого три-четыре года. Нам нужна политическая стабильность. Мы не повторим ошибки прежней власти», - заявил он и добавил, что нужно очиститься от старых бюрократов и коррупционеров.

Сегодня завершились досрочные президентские выборы президента и референдума по форме правления в стране. По предварительным подсчетам с автоматически считывающих урн (АСУ) на президентских выборах лидирует Садыр Жапаров, он набирает 79,25 % голосов.

Источник: Кабар