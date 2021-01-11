Глава ЦИК рассказала, когда пройдет инаугурация президента

Глава ЦИК рассказала, когда пройдет инаугурация президента

Сегодня, 10 января 2021 года состоялись досрочные выборы президента КР и референдум по форме правления КР. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

«По закону итоги голосования должны быть определены не позднее 20 дней со дня даты голосования. А инаугурация президента должна состояться в течение месяца после определения результатов выборов», - рассказала Шайлдабекова.

Также она отметила, что в законе четко прописано при каких условиях могут объявить второй тур или повторные выборы. По результатам выборов если ни один кандидат не наберет более 50% голосов от общего числа проголосовавших будет объявлен второй тур. Во втором туре примут участие два лидирующих кандидата. «Но в законе нет требований, что определенное количество избирателей должны принимать участие на выборах», - сказала Шайлдабекова.

Источник: Кабар