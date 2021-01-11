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Выборы 2021
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Информационно-аналитический портал "Саясат.kg" о результатах проведения экзит-полла

Бишкек, "Саясат. kg". Сегодня, 10 января 2021 года, силами информационно-аналитического портала "Саясат.kg" по всей стране был проведен экзит-полл.

Из 2465 участковых избирательных комиссий по стране, было отобрано 243 точки, где был проведен опрос на выходе после голосования. Выбор избирательных участков осуществлялся на основании ряда факторов: особенностей голосования на предыдущих выборах, региона (2 больших города, 7 областей), количества избирателей и типа местности (городская, сельская).

Избиратели с интересом отнеслись к проводимому на участках исследованию, инициативно отвечали на вопросы респондентов.

Важно отметить, что для качественного проведения экзит-полла были подготовлены специалисты, имеющие опыт в проведении подобных исследований.  Согласно плана, информация с избирательных участков обновлялась ежечасно.

По результатам исследования, пятерка кандидатов, набравших максимальное количество голосов, выглядит следующим образом: Жапаров Садыр – 74,3%, Мадумаров Адахан – 7,7%, Тольбаев Бабыржан – 2,8%, Сооронкулова Клара – 2,7%, Сегизбаев Абдил – 1,4%. Против всех проголосовали 2,3% опрошенных избирателей, испортили бюллетени 0,4%.

Большая часть опрошенных на участках респондентов высказались в поддержку Президентской Республики – 69,4%, за Парламентскую республику проголосовали 22,7%. Против всех вариантов отдали свой голос 7,6% избирателей, испортили бюллетень 0,3%.

                                                                     Техническая информация об исследовании:

В проведении исследования были заняты 468 интервьюеров, 50 кураторов проекта.

Было опрошено 56710 человек. Им были заданы следующие вопросы:

1. «За кого из кандидатов вы только что проголосовали?»

2. «За какую форму правления Республикой вы проголосовали?»

 

                                                                      Распределение точек проведения экзит-полла:

 

Регион

Кол-во УИК

Кол-во избирателей

Кол-во

точек экзит-полла

ПО РЕСПУБЛИКЕ:

2465

3544403

243

БИШКЕК Г.

233

408724

25

ОШ Г.

76

148593

12

БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

215

297216

23

ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

448

667732

42

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

171

205354

16

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

506

728257

47

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

117

159078

12

ЧҮЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

406

588403

46

ЫСЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

248

310535

24
 

 

За кого из кандидатов вы только что проголосовали?

Жапаров Садыр

74,3%

Мадумаров Адахан

7,7%

Тольбаев Бабыржан

2,8%

Сооронкулова Клара

2,7%

Сегизбаев Абдил

1,4%

Касенов Аймен

1,2%

Ташов Имамидин

1,1%

Арстанбек Мыктыбек

1,1%

Калмаматов Бактыбек

1,1%

Асанов Курсан

1,0%

Исаев Канатбек

0,9%

Абакиров Эльдар

0,8%

Кочкоров Улукбек

0,7%

Джеенбеков Равшан

0,2%

Иманалиев Каныбек

0,1%

Байгуттиев Женишбек

0,1%

Абдылдаев Арстанбек

0,1%

Против всех

2,3%

Испортил бюллетень

0,4%

Итого:

100,0%
 

 

Какую форму правления вы выбрали?

Президентская Республика

69,4%

Парламентская Республика

22,7%

Против всех вариантов

7,6%

Испортил бюллетень

0,3%

Итого:

100%
 

 

           