Бишкек, "Саясат. kg". Сегодня, 10 января 2021 года, силами информационно-аналитического портала "Саясат.kg" по всей стране был проведен экзит-полл.
Из 2465 участковых избирательных комиссий по стране, было отобрано 243 точки, где был проведен опрос на выходе после голосования. Выбор избирательных участков осуществлялся на основании ряда факторов: особенностей голосования на предыдущих выборах, региона (2 больших города, 7 областей), количества избирателей и типа местности (городская, сельская).
Избиратели с интересом отнеслись к проводимому на участках исследованию, инициативно отвечали на вопросы респондентов.
Важно отметить, что для качественного проведения экзит-полла были подготовлены специалисты, имеющие опыт в проведении подобных исследований. Согласно плана, информация с избирательных участков обновлялась ежечасно.
По результатам исследования, пятерка кандидатов, набравших максимальное количество голосов, выглядит следующим образом: Жапаров Садыр – 74,3%, Мадумаров Адахан – 7,7%, Тольбаев Бабыржан – 2,8%, Сооронкулова Клара – 2,7%, Сегизбаев Абдил – 1,4%. Против всех проголосовали 2,3% опрошенных избирателей, испортили бюллетени 0,4%.
Большая часть опрошенных на участках респондентов высказались в поддержку Президентской Республики – 69,4%, за Парламентскую республику проголосовали 22,7%. Против всех вариантов отдали свой голос 7,6% избирателей, испортили бюллетень 0,3%.
Техническая информация об исследовании:
В проведении исследования были заняты 468 интервьюеров, 50 кураторов проекта.
Было опрошено 56710 человек. Им были заданы следующие вопросы:
1. «За кого из кандидатов вы только что проголосовали?»
2. «За какую форму правления Республикой вы проголосовали?»
Распределение точек проведения экзит-полла:
|
Регион
|
Кол-во УИК
|
Кол-во избирателей
|
Кол-во
точек экзит-полла
|
ПО РЕСПУБЛИКЕ:
|
2465
|
3544403
|
243
|
БИШКЕК Г.
|
233
|
408724
|
25
|
ОШ Г.
|
76
|
148593
|
12
|
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
215
|
297216
|
23
|
ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
448
|
667732
|
42
|
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
171
|
205354
|
16
|
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
506
|
728257
|
47
|
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ
|
117
|
159078
|
12
|
ЧҮЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
406
|
588403
|
46
|
ЫСЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
248
|
310535
|
24
|
За кого из кандидатов вы только что проголосовали?
|
Жапаров Садыр
|
74,3%
|
Мадумаров Адахан
|
7,7%
|
Тольбаев Бабыржан
|
2,8%
|
Сооронкулова Клара
|
2,7%
|
Сегизбаев Абдил
|
1,4%
|
Касенов Аймен
|
1,2%
|
Ташов Имамидин
|
1,1%
|
Арстанбек Мыктыбек
|
1,1%
|
Калмаматов Бактыбек
|
1,1%
|
Асанов Курсан
|
1,0%
|
Исаев Канатбек
|
0,9%
|
Абакиров Эльдар
|
0,8%
|
Кочкоров Улукбек
|
0,7%
|
Джеенбеков Равшан
|
0,2%
|
Иманалиев Каныбек
|
0,1%
|
Байгуттиев Женишбек
|
0,1%
|
Абдылдаев Арстанбек
|
0,1%
|
Против всех
|
2,3%
|
Испортил бюллетень
|
0,4%
|
Итого:
|
100,0%
|
Какую форму правления вы выбрали?
|
Президентская Республика
|
69,4%
|
Парламентская Республика
|
22,7%
|
Против всех вариантов
|
7,6%
|
Испортил бюллетень
|
0,3%
|
Итого:
|
100%