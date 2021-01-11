Информационно-аналитический портал "Саясат.kg" о результатах проведения экзит-полла

Бишкек, "Саясат. kg". Сегодня, 10 января 2021 года, силами информационно-аналитического портала "Саясат.kg" по всей стране был проведен экзит-полл.

Из 2465 участковых избирательных комиссий по стране, было отобрано 243 точки, где был проведен опрос на выходе после голосования. Выбор избирательных участков осуществлялся на основании ряда факторов: особенностей голосования на предыдущих выборах, региона (2 больших города, 7 областей), количества избирателей и типа местности (городская, сельская).

Избиратели с интересом отнеслись к проводимому на участках исследованию, инициативно отвечали на вопросы респондентов.

Важно отметить, что для качественного проведения экзит-полла были подготовлены специалисты, имеющие опыт в проведении подобных исследований. Согласно плана, информация с избирательных участков обновлялась ежечасно.

По результатам исследования, пятерка кандидатов, набравших максимальное количество голосов, выглядит следующим образом: Жапаров Садыр – 74,3%, Мадумаров Адахан – 7,7%, Тольбаев Бабыржан – 2,8%, Сооронкулова Клара – 2,7%, Сегизбаев Абдил – 1,4%. Против всех проголосовали 2,3% опрошенных избирателей, испортили бюллетени 0,4%.

Большая часть опрошенных на участках респондентов высказались в поддержку Президентской Республики – 69,4%, за Парламентскую республику проголосовали 22,7%. Против всех вариантов отдали свой голос 7,6% избирателей, испортили бюллетень 0,3%.

Техническая информация об исследовании:

В проведении исследования были заняты 468 интервьюеров, 50 кураторов проекта.

Было опрошено 56710 человек. Им были заданы следующие вопросы:

1. «За кого из кандидатов вы только что проголосовали?»

2. «За какую форму правления Республикой вы проголосовали?»

Распределение точек проведения экзит-полла:

Регион Кол-во УИК Кол-во избирателей Кол-во точек экзит-полла ПО РЕСПУБЛИКЕ: 2465 3544403 243 БИШКЕК Г. 233 408724 25 ОШ Г. 76 148593 12 БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 215 297216 23 ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 448 667732 42 НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 171 205354 16 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 506 728257 47 ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ 117 159078 12 ЧҮЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 406 588403 46 ЫСЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 248 310535 24

За кого из кандидатов вы только что проголосовали? Жапаров Садыр 74,3% Мадумаров Адахан 7,7% Тольбаев Бабыржан 2,8% Сооронкулова Клара 2,7% Сегизбаев Абдил 1,4% Касенов Аймен 1,2% Ташов Имамидин 1,1% Арстанбек Мыктыбек 1,1% Калмаматов Бактыбек 1,1% Асанов Курсан 1,0% Исаев Канатбек 0,9% Абакиров Эльдар 0,8% Кочкоров Улукбек 0,7% Джеенбеков Равшан 0,2% Иманалиев Каныбек 0,1% Байгуттиев Женишбек 0,1% Абдылдаев Арстанбек 0,1% Против всех 2,3% Испортил бюллетень 0,4% Итого: 100,0%