Предварительные итоги голосования: лидирует Садыр Жапаров

Предварительные итоги голосования: лидирует Садыр Жапаров

В Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по форме правления.

Согласно предварительным данным, полученным путем автоматического подсчета голосов, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. Он получил 79% голосов.

Следом идут Адахан Мадумаров с 6% и Бабыржан Тольбаев с 2% голосов.

На референдуме большинство кыргызстанцев проголосовали за президентскую форму правления.

В настоящее время поступили данные от 65% избирательных пунктов.

Официальные итоги выборов будут объявлены после ручного подсчета голосов.

Источник: vb.kg