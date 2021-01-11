Как показывает экзит полл - Люди идут на выборы как на праздник

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящий момент сотрудники информационно-аналитического портала «Саясат. kg» проводят экзит-полл по всей стране.

Сегодня, 10 января, в Кыргызстане проходят президентские выборы и референдум по форме правления. До конца голосования остались считанные часы. В настоящий момент сотрудники информационно-аналитического портала «Саясат. kg» проводят экзит-полл по всей стране.

По их словам, люди на выборы идут с праздничным настроением, голосуют целыми семьями. На вопросы наших интервьюеров отвечают с удовольствием. Старшее поколение более заинтересовано в участии в опросе.

В целом, стоит отметить, что проводимым в Кыргызстане исследованиям население доверяет. Избиратели проявляют интерес к методам публикации результатов исследования. Молодежь сканирует QR-код исследовательского агентства, респонденты среднего и старшего возраста ожидают оглашение результатов исследования по средствам теле и радио эфиров.

Напомним, что из 2465 участковых избирательных комиссий по стране, было отобрано 243 точки, где будет проведен опрос на выходе после голосования. Выбор избирательных участков осуществлялся на основании ряда факторов: особенностей голосования на предыдущих выборах, региона (2 больших города, 7 областей), количества избирателей и типа местности (городская, сельская).

Наши специалисты зададут два вопроса:

1. «Какую форму правления выбираете?»

2. «За кого из кандидатов вы только что проголосовали?»

Всего для проведения исследования задействовано 486 интервьера, которые и проведут опрос. На отобранных участках работают два интервьюера, деятельность их выполняется в две смены: до обеда один, после-другой оператор. Погрешность полученных данных составит не более 3%. Важно отметить, что для качественного проведения экзит-полла были подготовлены специалисты, которые имеют опыт в проведении подобных исследований.