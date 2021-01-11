В Южной Корее голосование завершилось. Лидирует Садыр Жапаров

В Южной Корее голосование завершилось. Лидирует Садыр Жапаров

В Южной Корее завершилось голосование на досрочных президентских выборах и референдуме по определению формы правления в Кыргызстане. Большинство голосов кыргызстанцы, находящиеся в Южной Корее, отдали за Садыра Жапарова.

Отмечается, что из числа пришедших на участок за него проголосовало 63 человека. Адахан Мадумаров набрал 29 голосов, Клара Сооронкулова — 13, Мыктыбек Арстанбек — 14, Бабыржан Тольбаев — 18.

Завершилось также голосование в Якутске. Однако на чеке нет печати.

По итогам большинство голосов тоже набрал Садыр Жапаров — 529. У Адахана Мадумарова — 37 голосов.

Всего за рубежом организовано 48 участков в 28 странах. Первым в 3.00 по бишкекскому времени открылся участок в Южно-Сахалинске, а завершится голосование в Вашингтоне в 6.00 11 января.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.

Источник: 24.kg