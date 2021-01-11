На 18.00 на выборах президента проголосовало 33 процента избирателей
На 18.00 явка избирателей на досрочных президентских выборах составила 33,08 процента. Такие данные приводит информационная система ЦИК.
Отмечается, что проголосовали 1 миллион 178 тысяч 656 избирателей. Самая высокая явка в Иссык-Кульской области — голоса отдали уже 39,09 процента избирателей. Меньше всего проголосовавших в Чуйской области — 28,26 процента.
Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента. Избиратели выбирают из 17 кандидатов.
Источник: 24.kg