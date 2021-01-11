На 18.00 на выборах президента проголосовало 33 процента избирателей

На 18.00 на выборах президента проголосовало 33 процента избирателей

На 18.00 явка избирателей на досрочных президентских выборах составила 33,08 процента. Такие данные приводит информационная система ЦИК.

Отмечается, что проголосовали 1 миллион 178 тысяч 656 избирателей. Самая высокая явка в Иссык-Кульской области — голоса отдали уже 39,09 процента избирателей. Меньше всего проголосовавших в Чуйской области — 28,26 процента.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента. Избиратели выбирают из 17 кандидатов.

Источник: 24.kg