Артем Новиков призывает кандидатов признать итоги выборов

Артем Новиков призывает кандидатов признать итоги выборов

И.о. премьер-министра Артем Новиков проголосовал на досрочных выборах Президента Кыргызской Республики и референдуме по определению формы правления в стране.

Артем Новиков проголосовал на избирательном участке № 1102 в городе Бишкеке, расположенном в здании Специализированной дошкольной образовательной организации № 122.

“Руководствуясь принципами тайного голосования я сделал свой выбор. Надеюсь, что этот выбор послужит будущему укреплению и развитию нашей страны, — отметил Новиков. — Путаницы не было, бюллетени понятные, проблем с регистрацией и голосованием не было, все меры по соблюдению санитарных норм тоже соблюдены. Надеюсь, эти выборы пройдут открыто, прозрачно. Призываю всех кандидатов признать результаты, какие бы они не сложились“, – заключил и.о. главы правительства.

Источник: reporter.kg