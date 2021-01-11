Референдум-2021: Явка избирателей на 16:00 составила 26,55%
Явка избирателей на референдуме по форме правления на 16:00 составила 26,55%, проголосовали 946 104 человек, сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова на брифинге в Бишкеке.
Всего зарегистрированы 3 563 574 избирателя.
- Бишкек – 25,11% (104 499);
- город Ош – 30,67% (46 343);
- Жалал-Абадская область – 27,36% (182 393);
- Иссык-Кульская область – 31,53% (97 041);
- Нарынская область – 30,11% (60 971);
- Ошская область – 26,69% (192 918);
- Таласская область – 24,98% (39 439);
- Чуйская область – 22,39% (132 479);
- Баткенская область – 27,81% (82 655);
- МИД – 14,89% (7 366).
На референдуме предлагается определить форму правления в Кыргызстане.
В бюллетень для голосования включены три варианта: президентская, парламентская или против обоих вариантов.
Чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо, чтобы проголосовали как минимум 30% избирателей.
Источник: kg.akipress.org