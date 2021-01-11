Референдум-2021: Явка избирателей на 16:00 составила 26,55%

Референдум-2021: Явка избирателей на 16:00 составила 26,55%

Явка избирателей на референдуме по форме правления на 16:00 составила 26,55%, проголосовали 946 104 человек, сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова на брифинге в Бишкеке.

Всего зарегистрированы 3 563 574 избирателя.

- Бишкек – 25,11% (104 499);

- город Ош – 30,67% (46 343);

- Жалал-Абадская область – 27,36% (182 393);

- Иссык-Кульская область – 31,53% (97 041);

- Нарынская область – 30,11% (60 971);

- Ошская область – 26,69% (192 918);

- Таласская область – 24,98% (39 439);

- Чуйская область – 22,39% (132 479);

- Баткенская область – 27,81% (82 655);

- МИД – 14,89% (7 366).

На референдуме предлагается определить форму правления в Кыргызстане.

В бюллетень для голосования включены три варианта: президентская, парламентская или против обоих вариантов.

Чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо, чтобы проголосовали как минимум 30% избирателей.

Источник: kg.akipress.org