Выборы-2021: Явка избирателей на 16:00 составила 26,59%
Явка избирателей выборах президента на 16:00 составила 26,59%, проголосовали 947 614 избирателей.
Всего зарегистрированы 3 563 574 избирателя.
- Бишкек – 25,24% (105 044);
- город Ош – 30,57% (46 203);
- Жалал-Абадская область – 27,33% (182 194);
- Иссык-Кульская область – 31,61% (97 279);
- Нарынская область – 30,21% (61 164);
- Ошская область – 26,79% (193 662);
- Таласская область – 24,98% (39 447);
- Чуйская область – 22,39% (132 491);
- Баткенская область – 27,84% (82 746).
- МИД – 14,92% (7 384).
Источник: kg.akipress.org