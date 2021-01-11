(Фото) На Сахалине уже подвели итоги голосования. Лидирует Садыр Жапаров

На Сахалине уже подвели итоги голосования. Лидирует Садыр Жапаров

Всего в выборах там приняли участие 459 граждан Кыргызстана

На Сахалине (Россия) подвели итоги голосования кыргызстанцев в досрочных выборах президента Кыргызстана.

Фото отчета появилось в социальной сети Facebook. На участке №9013 всего проголосовали 459 человек.

Лидирует кандидат Садыр Жапаров, набравший 345 голосов. Вторым по списку стал Адахан Мадумаров, за которого отдали голоса 100 человек.

Напомним, за пост президента Кыргызстана борются 17 кандидатов.

Источник: vesti.kg