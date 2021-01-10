(Видео) Женщина попыталась поцеловать руку Садыра Жапарова на избирательном участке 

Женщина попыталась поцеловать руку Садыра Жапарова на избирательном участке
Кандидат в президенты остановил гражданку и посмеялся над ситуацией
На одном из избирательных участков женщина пыталась поцеловать руку кандидата в президенты Кыргызстана Садыра Жапарова.
Видео опубликовали в телеграм-канале «Сейчас.kg».
На кадрах видно, как избирательница выразила слова поддержки Жапарову, после устремилась поцеловать его руку.
Кандидат на пост главы государства в свою очередь попытался остановить ее и посмеялся над ситуацией.
Источник: vesti.kg