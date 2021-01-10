(Видео) Женщина попыталась поцеловать руку Садыра Жапарова на избирательном участке

Женщина попыталась поцеловать руку Садыра Жапарова на избирательном участке

Кандидат в президенты остановил гражданку и посмеялся над ситуацией

На одном из избирательных участков женщина пыталась поцеловать руку кандидата в президенты Кыргызстана Садыра Жапарова.

Видео опубликовали в телеграм-канале «Сейчас.kg».

На кадрах видно, как избирательница выразила слова поддержки Жапарову, после устремилась поцеловать его руку.

Кандидат на пост главы государства в свою очередь попытался остановить ее и посмеялся над ситуацией.

Источник: vesti.kg