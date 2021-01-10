На 12:00 явка на выборы президента составила 9,3%, на референдум – 9,28% - ЦИК
На 12:00 в Кыргызстане явка на досрочные выборы президента составила 9,3%, на референдум – 9,28%. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центризбиркома КР Нуржан Шайлдабекова.
Она сообщила, что данные по президентским выборам и референдуму аналогичные в разрезе регионов:
- в Оше – 14,11%;
- в Иссык-Кульской области– 10,96%;
-в Бишкеке – 9,11%;
- в Джалал-Абадской области– 9,43%;
- в Нарынской области – 9,38%;
- в Ошской области – 9,17%;
-в Таласской области - 8,35%;
- в Чуйской области – 7,68%;
- в Баткеской области – 9,1%;
- за рубежом – 5,4%.
На выборах президента проголосовали – 329 тыс. 049, на референдуме 330 тыс. 609.
Источник: Кабар