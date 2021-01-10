(Видео) Садыр Жапаров: Я признаю результаты выборов, даже если выиграет другой кандидат

Я признаю результаты выборов, даже если выиграет другой кандидат

Кандидат в президенты прокомментировал задержание своего соратника Мелиса Аспекова

Кандидат в президенты Садыр Жапаров с супругой проголосовали в селе Чон-Арык Чуйской области в УИК №1753.

Жапаров в беседе с журналистами отметил, что признает результаты выборов, даже если выиграет другой кандидат.

- Я признаю и всех призываю признать результаты выборов, несмотря на то, кто выиграет, — сказал он. — Это необходимо для стабильности в стране, а также мы должны уважать выбор наших граждан.

Кроме того, Жапаров прокомментировал арест своего соратника, гражданского активиста Мелиса Аспекова.

- Я недавно узнал о его задержании, — подчеркнул он. — Неважно, кто этот человек - мой родственник, друг, знакомый. Если он нарушил закон, то должен быть привлечен к ответственности.

Источник: vesti.kg