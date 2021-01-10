Более 300 представителей СМИ аккредитованы ЦИК КР для освещения дня голосования

Более 300 представителей СМИ аккредитованы ЦИК КР для освещения дня голосования

92 представителя средств массовой информации из 11 стран мира аккредитованы при Министерстве иностранных дел КР для освещения досрочных выборов президента КР, назначенных на 10 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По состоянию на 30 декабря, МИД КР аккредитовало представителей следующих стран: Россия – 33, Япония – 5, Великобритания – 14, США – 1, Франция – 5, Катар – 4, Германия – 19, Украина – 1, Таджикистан – 2, Белоруссия - 4, Азербайджан - 4 представителя СМИ.

Также для освещения досрочных выборов Президента КР было аккредитовано 217 представителей СМИ Кыргызстана, на освещение референдума – 51 представитель СМИ КР.ф

Источник: Кабар