(Фото) Как голосовал и. о. президента Талант Мамытов

Как голосовал и. о. президента Талант Мамытов
Мамытов воспользовался избирательным правом на участке № 1053, который находится в здании культурно-развлекательного центра "Белек" в Бишкеке.
Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов проголосовал на досрочных выборах главы государства и референдуме по определению формы правления в стране.
И. о. президента проголосовал на избирательном участке № 1053 в Бишкеке, расположенном в здании культурно-развлекательного центра "Белек".
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Источник: sputnik.kg