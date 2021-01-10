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(Фото) Как голосовал и. о. президента Талант Мамытов

Как голосовал и. о. президента Талант Мамытов

Мамытов воспользовался избирательным правом на участке № 1053, который находится в здании культурно-развлекательного центра "Белек" в Бишкеке.

Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов проголосовал на досрочных выборах главы государства и референдуме по определению формы правления в стране.

И. о. президента проголосовал на избирательном участке № 1053 в Бишкеке, расположенном в здании культурно-развлекательного центра "Белек".

За ходом выборов следите в онлайн-репортаже.

Исполняющий обязанности президента КР, торага ЖК Талант Мамытов проголосовал на досрочных выборах президента КР и референдуме на избирательном участке № 1053 в Бишкеке Исполняющий обязанности президента КР, торага ЖК Талант Мамытов проголосовал на досрочных выборах президента КР и референдуме на избирательном участке № 1053 в Бишкеке Исполняющий обязанности президента КР, торага ЖК Талант Мамытов проголосовал на досрочных выборах президента КР и референдуме на избирательном участке № 1053 в Бишкеке  

Источник: sputnik.kg

           