(Фото) Как голосовал и. о. президента Талант Мамытов

Как голосовал и. о. президента Талант Мамытов

Мамытов воспользовался избирательным правом на участке № 1053, который находится в здании культурно-развлекательного центра "Белек" в Бишкеке.

Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов проголосовал на досрочных выборах главы государства и референдуме по определению формы правления в стране.

И. о. президента проголосовал на избирательном участке № 1053 в Бишкеке, расположенном в здании культурно-развлекательного центра "Белек".

За ходом выборов следите в онлайн-репортаже.

Источник: sputnik.kg