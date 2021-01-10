Информационно-аналитический портал "Саясат.kg" проводит республиканский опрос-экзит-полл - Фото

Бишкек, «Саясат. kg». Сегодня, 10 января 2021 года, силами информационно-аналитического портала Саясат.kg по всей стране проводятся экзит-поллы.

«Как известно, экзит-полл является частью демократических процессов и неотъемлемой составляющей современной избирательной кампании во многих странах. Мы хотим убедиться, что официальные результаты выборов соответствуют действительности и, распределение голосов отражает реальное отношение избирателей к кандидатам. Мы планируем опросить каждого пятого жителя страны, который выполнил свой гражданский долг. Это позволит нам получить объективную картину результатов выборов. Согласно требованиям, опрос проводится уже после того, как человек проголосовал. Призываем всех избирателей, которые после голосования приметят наших сотрудников, не бояться, подойти и уделить несколько минут для нашего исследования» - отметили официальные представители «Саясат.kg».

Отмечается, что из 2465 участковых избирательных комиссий по стране, было отобрано 243 точки, где будет проведен опрос на выходе после голосования. Выбор избирательных участков осуществлялся на основании ряда факторов: особенностей голосования на предыдущих выборах, региона (2 больших города, 7 областей), количества избирателей и типа местности (городская, сельская).

Наши специалисты зададут два вопроса:

1. «Какую форму правления выбираете?»

2. «За кого из кандидатов вы только что проголосовали?»

Всего будут задействованы 486 интервьера, которые и проведут опрос. На отобранных участках будут работать два интервьюера, деятельность их выполняется в две смены: до обеда один, после-другой оператор. Погрешность полученных данных составит не более 3%. Важно отметить, что для качественного проведения экзит-полла были подготовлены специалисты, которые имеют опыт в проведении подобных исследований. Согласно плана, информация с избирательных участков будет обновляться ежечасно.

В соответствии с требованиями статьи 22 конституционного Закона Кыргызской Республики от 02.07.2011 года № 68 «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» публикация результатов электоральных исследований невозможна в последние 5 календарных дней до дня голосования, а также в день голосования. В этой связи, публикация результатов экзит-полла запланирована сразу после завершения голосования.