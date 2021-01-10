Выборы 2021. На нескольких участках сломались считывающие урны

Выборы 2021. На нескольких участках сломались считывающие урны

В ЦИК КР поступила информация о поломке автоматически считывающих урн на двух участках для голосования. Об этом на пресс-конференции сообщил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, это участки, расположенные в Бишкеке. «Соответствующие специалисты выехали на место. Думаю, что поломки уже устранены», — сообщил он.

Отметим, в соцсетях также появилась информация о поломках считывающих урн еще на двух участках — 7235 и 5555. Как сообщают очевидцы, пока урны не работали, бюллетени избиратели оставляли на стуле либо на полу.

Источник: Элгезит