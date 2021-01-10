На избирательных участках работает более 31 тыс. членов избирательных комиссий

На избирательных участках работает более 31 тыс. членов избирательных комиссий

Передача итогов голосования будет осуществляться путем транспортировки АСУ на ближайшие участки для отправки данных на сервер ЦИК

Сегодня, 10 января, в день голосования на досрочных выборах президента и референдуме по форме правления на избирательных участках работают 650 членов территориальных избирательных комиссий и 31 119 членов участковых избирательных комиссий.

Задействованы 5 700 автоматически считывающих урн, 6 700 комплектов оборудования идентификации.

Все информационные системы функционируют в штатном режиме.

Ранее ЦИК провела обучающие мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования систем и кибербезопасности для системных администраторов.

Были обучены 59 системных администраторов территориальных избирательных комиссий, около 5 000 операторов автоматически считывающих урн участковых избирательных комиссий, более 6 900 операторов идентификации.

Центризбирком 6 января провел тестирование получения сигнала автоматически считывающих урн. В ходе тестирования оперативность передачи данных была увеличена до 95%.

При этом в республике 11 избирательных участков расположены в высокогорных и отдаленных районах, в которых отсутствует интернет. Это такие участки, как пограничные заставы в селах Энилчек Ак-Суйского района и Зардалы Баткенской области. Такие же отдаленные участки есть в Сузакском районе Джалал-Абадской области, Кара-Кульджинском и Ноокатском районах Ошской области и т. д.

Передача итогов голосования с этих участков будет осуществляться путем транспортировки АСУ на ближайшие участки для отправки данных через каналы связи на сервер ЦИК.

Информационный отдел ЦИК