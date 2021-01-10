На избирательных участках работает более 31 тыс. членов избирательных комиссий
Передача итогов голосования будет осуществляться путем транспортировки АСУ на ближайшие участки для отправки данных на сервер ЦИК
Сегодня, 10 января, в день голосования на досрочных выборах президента и референдуме по форме правления на избирательных участках работают 650 членов территориальных избирательных комиссий и 31 119 членов участковых избирательных комиссий.
Задействованы 5 700 автоматически считывающих урн, 6 700 комплектов оборудования идентификации.
Все информационные системы функционируют в штатном режиме.
Ранее ЦИК провела обучающие мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования систем и кибербезопасности для системных администраторов.
Были обучены 59 системных администраторов территориальных избирательных комиссий, около 5 000 операторов автоматически считывающих урн участковых избирательных комиссий, более 6 900 операторов идентификации.
Центризбирком 6 января провел тестирование получения сигнала автоматически считывающих урн. В ходе тестирования оперативность передачи данных была увеличена до 95%.
При этом в республике 11 избирательных участков расположены в высокогорных и отдаленных районах, в которых отсутствует интернет. Это такие участки, как пограничные заставы в селах Энилчек Ак-Суйского района и Зардалы Баткенской области. Такие же отдаленные участки есть в Сузакском районе Джалал-Абадской области, Кара-Кульджинском и Ноокатском районах Ошской области и т. д.
Передача итогов голосования с этих участков будет осуществляться путем транспортировки АСУ на ближайшие участки для отправки данных через каналы связи на сервер ЦИК.
Информационный отдел ЦИК