Рекомендации Минздрава о санитарных требованиях при участии на выборах

Рекомендации Минздрава о санитарных требованиях при участии на выборах

Минздравом совместно с ЦИК был разработан «Алгоритм действия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан от COVID-19 в период подготовки и проведения выборов и референдума в КР 10 января 2021 года», согласно которому организована работа во всех избирательных участках республики. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, для обеспечения медико-санитарной помощью избирателей привлечено более 5 тыс. медицинских работников.

«На каждом избирательном участке в 2 смены (с 8.00 по 14.00ч, с 14.00 по 20.00ч.) закреплены медицинские работники, а также на всех УИК закреплены дежурный медицинский персонал и автомашина скорой медицинской помощи на случай оказания экстренной медпомощи. Кроме того, в местные УИК предоставлены списки тяжелых больных находящихся в стационарах и соматических больных», - сказал министр.

Он отметил, что в каждой организации здравоохранения назначены ответственные лица по вопросам организации медицинского обеспечения на время выборов.

«Во всех стационарных учреждениях предусмотрен резерв коек для экстренной госпитализации пострадавших и больных, для оказания квалифицированной медицинской помощи, создан неснижаемый запас медикаментов, перевязочного материала, Изделий медицинского назначения, крови и ее компонентов, антисептиков и дезинфицирующих средств на случай поступления больных.

Все избирательные участки обеспечены информационными стендами о правилах социального дистанцирования, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм (COVID-19, гриппу, ОРВИ), бесконтактными термометрами», - сообщил Бейшеналиев.

Он также сообщил, рекомендации Министерства здравоохранения КР по профилактике коронавирусной инфекции:

- Во-первых, перед входом на избирательный участок наденьте маску;

- не снимайте маску в период нахождения на избирательном участке за исключением времени прохождения идентификации;

- после контакта с объектом окружающей средой: дверные ручки, столы и другие предметы, обработайте руки антисептиком;

- соблюдайте дистанцию не менее 1-1,5 метра как внутри, так и вне помещения;

- не приводите с собой детей;

- если у вас есть симптомы ОРВИ и гриппа, том числе COVID-19, но Вы намерены проголосовать 10 января, то рекомендуется принять участие в выборах после 18:00.

Источник: Кабар