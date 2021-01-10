Первый участок для голосования на выборах президента КР и референдуме открылся в Южно-Сахалинске

Первый участок для голосования на выборах президента КР и референдуме открылся в Южно-Сахалинске

10 января 2021 года в 08.00 часов по местному времени (в 03.00 по бишкекскому времени) в Канцелярии Посольства КР в Российской Федерации в г. Южно-Сахалинск был открыт избирательный участок №9013 по адресу г.Южно-Сахалинск, проспект Мира, д.2б/5. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В соответствии с законодательством КР избирательный участок будет закрыт в 20.00 часов по местному времени.

В списке избирателей на избирательном участке КР в г. Южно-Сахалинск находятся 851 гражданин КР.

В случае затруднения нахождения своего избирательного участка, просим обращаться к Консулу Б.Асаналиеву. Контакты: 89778529098.

При себе обязательно надо иметь один из видов национальных паспортов КР - внутренний паспорт гражданина КР, общегражданский паспорт КР, дипломатический или служебный паспорт КР.

Посольство призывает граждан принять активное участие в голосовании!

Источник: Кабар