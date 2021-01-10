В Кыргызстане стартовали досрочные выборы президента и референдум
В Кыргызстане сегодня в 08:00 стартовали досрочные выборы президента и референдум по форме правления. По всей республике открылись 2474 избирательных участков.
По данным ЦИК на выборах президента КР и референдуме смогут проголосовать 3 млн 563 тыс. 574 избирателя.
За кресло президента будут бороться 17 кандидатов. Ранее их было 18, однако один из претендентов Рашид Тагаев обратился в ЦИК об отзыве документов на участие в выборах. Его имя в бюллетени будет вычеркнуто.
- Жапаров Садыр Нургожоевич;
- Исаев Канатбек Кедейканович;
- Арстанбек Мыктыбек;
- Сооронкулова Клара Сыргакбековна;
- Ташов Имамидин Асамидинович;
- Тагаев Рашид Бакирович;
- Сегизбаев Абдил Кенешевич;
- Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;
- Касенов Аймен Абдыталипович;
- Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;
- Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;
- Абакиров Эльдар Курманбекович;
- Асанов Курсан Сатарович;
- Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;
- Джеенбеков Равшан Бабырбекович;
- Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;
- Тольбаев Бабыржан Латиханович;
- Иманалиев Каныбек Капашович.
На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления КР:
— президентская республика,
— парламентская республика,
— против всех вариантов.
Избирателям будут выданы два бюллетеня - один на выборы президента, который будет белого цвета, второй на референдум он синего цвета.
Отметим, что проголосовать на выборах могут только граждане, достигшие 18-летнего возраста и сдавшие биометрические данные. Избиратель может проголосовать только при наличии паспорта (ID-card или общегражданский паспорт) и только на своем избирательном участке по прописке.