В Якутии переносят избирательный участок № 9006 в другое здание

В Якутии переносят избирательный участок № 9006 в другое здание

В Якутии переносят избирательный участок № 9006 в другое здание, сообщили в МИД КР.

По их информации, 8 января 2021 года Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР на своем заседании постановила изменить адрес избирательного участка на территории Российской Федерации в Республике Саха (Якутия):

- избирательный участок № 9006 на территории Российской Федерации, Республика Саха (Якутия) перенести из здания канцелярии посольства КР в РФ в г. Якутск по проспекту Ленина, 58 в здание АУ РС Дом дружбы им. А.Е. Кулаковского по ул. Пояркова, 4.

В МИД отмечают, в случае наличия вопросов обращаться к вице-консулу канцелярии посольства в г. Якутск Ж.Абдыманапову. Контактные данные: тел.: моб. - 8 926 716 06 75, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , г. Якутск, проспект Ленина 58.

Источник: Кабар