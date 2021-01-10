МВД: Журналисты должны предпринять необходимые меры для собственной безопасности

Журналисты должны предпринять необходимые меры для собственной безопасности

В Министерстве внутренних дел прокомментировали обращение «Института медиа полиси» с призывом защитить журналистов во время выборов.

Как сообщает пресс-служба МВД, практика массовых акций протеста во всем мире показала, что представителям СМИ необходимо иметь для безопасности защитную экипировку.

«Министерство внутренних дел уделяет большое внимание взаимодействию со СМИ. Свобода слова является неотъемлемой составляющей демократического государства. Еще в 2013 году между представителями СМИ и ГУВД Бишкека был подписан меморандум «О принципах взаимодействия средств массовой информации и правоохранительных органов во время проведения мирных собраний в Бишкеке», который разрабатывался по итогам рабочей встречи «Взаимодействие СМИ и ОВД» и направлен на обеспечение безопасности журналистов при освещении массовых мероприятий, митингов, акций протестов», — отметили в ведомстве.

В МВД заявили, что представителям СМИ и журналистам следует заранее определиться, в качестве кого они идут на публичное мероприятие: как гражданин или как журналист, выполнять свою работу. «Это важно, поскольку права журналиста и участника публичного мероприятия — разные. К примеру, журналист имеет право освещать, в том числе несанкционированные мероприятия, в то время как организация и участие в них потенциально наказуемы. Если журналист пришел на митинг как участник или организатор, то он подпадает под действие закона о митингах. А если он пришел этот митинг освещать — то под действие закона «О СМИ», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что представители СМИ, которые освещают массовые акции, должны иметь служебные удостоверения, редакционное задание, бейджи, и по возможности опознавательные знаки прессы: нарукавные повязки, головные уборы, жилеты с надписью: «Пресса», «СМИ» для обозначения своего статуса.

«Журналисты должны предпринять необходимые меры для собственной безопасности», — подчеркнули в МВД.

«Нарушение прав граждан, в том числе представителей СМИ, оскорбление их чести и достоинства, угроза, насилие или посягательство на жизнь, здоровье и имущество в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности влекут ответственность в соответствии с законодательством

КР», — заключили в пресс-службе.

Источник: Элгезит