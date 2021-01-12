В ЦИК рекомендуют упразднить все государственные СМИ

В ЦИК рекомендуют упразднить все государственные СМИ

Рабочая группа Центризбиркома по итогам обсуждения дебатов на ОТРК приняла решение рекомендовать Центральной избирательной комиссии обратиться в Жогорку Кенеш КР с предложением упразднить все государственные СМИ, в том числе и ОТРК. Об этом на своей странице Facebook написала член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, эфирное время для проведения дебатов можно будет закупать у частных телекомпаний, что будет способствовать и развитию медиарынка страны в целом.

«Телеканалы будут конкурировать за право проводить дебаты, возможно, даже и бесплатно будут предлагать, поскольку они смогут монетизировать предоставленное время через рекламу. Будут также запущены механизмы конкуренции между телеканалами, способствующие выработке интересных форматов дебатов и приглашение настоящих профессионалов для блестящего их проведения. И, конечно же, это еще и экономия бюджетных средств», — отметила Гульнара Джурабаева.

Напомним, кандидаты в президенты Каныбек Иманалиев, Равшан Жээнбеков, Абдиль Сегизбаев и Клара Сооронкулова обратились в Наблюдательный Совет общественного телеканала ОТРК, ЦИК и Национальный демократический институт США с жалобой на нарушения во время теледебатов, прошедших 6 января.

Источник: Элгезит