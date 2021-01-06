В каком случае может быть назначен второй тур на президентских выборах, рассказала глава ЦИК

В каком случае может быть назначен второй тур на президентских выборах, рассказала глава ЦИК

В каком случае может быть повторное голосование на выборах президента, рассказала журналистам глава ЦИК КР Нуржан Шайлбадекова.

Она уточнила, что если ни один из кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов от общего числа избирателей, принявших участие в выборах, то назначается повторное голосование.

В повторном голосовании примут участие два кандидата, набравших больше всех голосов.

Повторное голосование назначается в двухнедельный срок после объявления результатов выборов. Результаты выборов должны быть объявлены в течение 20 дней после дня голосования.

Напомним, что 10 января состоятся досрочные президентские выборы и референдум по форме правления.

Источник: Кабар