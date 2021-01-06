Выборы — 2021. На избирательных участках Бишкека будут дежурить 729 медработников

На избирательных участках Бишкека будут дежурить 729 медработников

В день президентских выборов, 10 января на избирательных участках Бишкека будут дежурить 729 медицинских работников . Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По данным муниципалитета, 5 января прошло заседание городского штаба по оказанию содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям.

По данным Городского управления здравоохранения, все медики оснащены средствами индивидуальной защиты и медикаментами.

Также Центр экстренной медицины будет работать в усиленном режиме.

Источник: Элгезит