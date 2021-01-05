Кандидаты в президенты успели потратить на выборы 105,5 млн сомов

Кандидаты в президенты успели потратить на выборы 105,5 млн сомов

По тратам на агитационную кампанию по-прежнему лидирует Садыр Жапаров

Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представила информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 17 кандидатов по состоянию на 31 декабря 2020 года на основе банковских сведений.

Садыр Жапаров положил на свой счет 62 млн 49 тыс. 700 сомов, а потратил 57 млн 531 тыс. 126.

На счету Канатбека Исаева был 1 млн 412 тыс. сомов, израсходовано 1 млн 348 тыс. 620.

Арстанбек Мыктыбек пополнил свой избирательный фонд на 1 млн 117 тыс. сомов, в запасе у него осталось менее 2 тыс.

На счету Клары Сооронкуловой был 1 млн 28 тыс. сомов, она потратила 1 млн 50 тыс.

Имамидин Ташов положил на свой счет 4 млн 924 тыс. и потратил все.

У Абдиля Сегизбаева было 4 млн 609 тыс. 910 сомов, на счету осталось 4 млн 546 тыс. 510 сомов.

Адахан Мадумаров положил на свой счет 2 млн 827 тыс. 100 сомов, осталось полторы тысячи.

Аймен Касенов пополнил свой фонд на 3 млн 872 тыс. 805 сомов, из них 3 млн 758 тыс. 398 потрачено.

У Улукбека Кочкорова был 1 млн 724 тыс. 890 сомов, осталось 90 тыс. 507 сомов.

Женишбек Байгуттиев положил на счет 3 млн 337 тыс. сомов и израсходовал 2 млн 963 тыс.

Эльдар Абакиров пополнил свой фонд на 1 млн 581 тыс. сомов, осталось 18 тыс.

Курсан Асанов потратил 2 млн 464 тыс. 264 сома, а было у него на 82 тыс. больше.

Арстанбек Абдылдаев зарегистрировал 2 млн 310 тыс. сомов, израсходовал 2 млн 305 тыс. 415.

Равшан Джеенбеков положил на счет 3 млн 159 тыс. 250 сомов, а потратил 3 млн 143 тыс. 673.

У Бактыбека Калмаматова был 1 млн 419 тыс., осталось 9 тыс.

Бабыржан Тольбаев положил на счет 14 млн 224 тыс. сомов, израсходовал 10 млн 872 тыс.

Каныбек Иманалиев предоставил данные об 1 млн 962 тыс., но на счету у него осталось 248 сомов.

Все вместе кандидаты успели потратить 105 млн 470 тыс. 992 сома.

В соответствии с п. 12 ст. 41 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», банковские или иные учреждения обязаны еженедельно представлять в Центральную избирательную комиссию информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата. Указанная информация по мере поступления подлежит обязательному размещению Центральной избирательной комиссией на официальном сайте с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.

Источник: vesti.kg