(Фото) На площади Ала-Тоо прошел флэшмоб «За референдум» и «За президентскую форму правления»

На площади Ала-Тоо прошел флэшмоб «За референдум» и «За президентскую форму правления»

На площади Ала-Тоо в Бишкеке прошел флэшмоб «За референдум» и «За президентскую форму правления», организованный инициативной группой.

«10 января состоится референдум по выбору формы правления в стране. Если тебе не безразлична судьба страны, участвуй в референдуме! Участвуй, выбирай и бери ответственность за страну в свои руки. Проголосуй за президентскую форму правления во имя стабильности и процветания страны. Сильный президент – сильное государство», - выкрикивали участники мероприятия.

Кроме того, они хором повторяли: «Мы на референдум. Мы за референдум. Мы за президентскую республику».

Как отметил участник инициативной группы Тилек Саликеев: «За 30 лет парламентской формы правления, в республике ничего не изменилось. Мы искренне верим, что президентская форма правления покажет себя и будет видна положительная динамика».

В флэшмобе приняли участия порядка 120-150 человек, а также машины с агитационно-пропагандистскими материалами.

В руках участники держали флаги красного цвета, шары и цветы.

В завершении мероприятия был заслушан гимн КР.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления Кыргызской Республики:

— президентская республика,

— парламентская республика,

— против всех вариантов.

Источник: Кабар