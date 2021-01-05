(Видео) «За» референдум, «За» Президентскую республику, «За» сильное государство

«За» референдум, «За» Президентскую республику, «За» сильное государство
10 января в Кыргызстане пройдут досрочные выборы президента и референдум по форме правления.
На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления КР:
— президентская республика,
— парламентская республика,
— против всех вариантов.
По словам политолога Алмаза Ибраева, в переходный период, президентская форма правления более эффективная, нежели чем – парламентская.
«В настоящее время в стране как экономическая, так и политическая ситуация не стабильная и на этом фоне, необходим один ответственный президент. Сейчас необходимо, чтобы все политические силы пришли к консенсусу и объединились вокруг одного лидера. Кого изберет народ, тот и должен взять на себя полную ответственность. Нужен достойный лидер, который будет гарантом стабильности и принесет стране новые перемены. Только так, можно выйти из кризиса и построить крепкое государство», - заявил Ибраева.
Материал опубликован на бесплатной основе согласно Закону КР «О референдуме
Булак: Кабар