Наличие международных наблюдателей показывает полную легитимность и открытость предстоящих выборов – российский эксперт

Наличие международных наблюдателей показывает полную легитимность и открытость предстоящих выборов – российский эксперт

Стоит напомнить, что центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 26 декабря 2020 года постановила аккредитовать 78 представителя различных миссий в качестве международных наблюдателей на досрочных выборах президента КР.

Из них:

1. Миссия СНГ – 44;

2. Посольство Казахстана в КР – 1;

3. Посольство США в КР – 6;

4. Посольство Франции в КР – 2;

5. Посольство Венгрии в КР – 1;

6. Посольство Королевства Нидерландов в КР – 2;

7. Посольство Финляндии в КР – 1;

8. Посольство Туркменистана в КР – 1;

9. Посольство Великобритании в КР – 7;

10. Представительство ЕС в КР – 6;

11. Представительство НДИ – 2;

12. БДИПЧ ОБСЕ – 5.

«Референдум и выборы Президента страны в Кыргызстане – это веха в развитии республики. Я хотел бы подчеркнуть, что данное политическое мероприятие стоит в разрезе эволюционного развития государства. Дело в том, что Кыргызстан переживает период так называемых «проб и ошибок». Многое история Кыргызстана уже пережила, многое показала, многому научила. Новая власть Кыргызстана, которая пришла после 4 октября показала принципиально современный подход к политическим взглядам и решениям. Важно дать понять, наверное, в первую очередь самим себе, имеется ввиду политикам, что наступает такое время, когда прежний формат работы должен остаться в прошлом. Тогда и сам выборный процесс и атмосфера до и после будет сопутствовать развитию страны в политическом плане», - заявил эксперт по политическим вопросам, политолог Павел Дементьев.

За предстоящими выборами и референдумом мировое сообщество будет следить с особым вниманием, что свидетельствует и солидный состав наблюдателей.

«Что касается проведения выборов, которые бы соответствовали всем международным стандартам и принципам, то здесь я не вижу каких-либо отклонений или затруднений. ЦИК Кыргызстана уже давно показывает свой высокий профессионализм. Организация выборов должна пройти на самом высоком уровне. Наличие международных наблюдателей показывает полную легитимность и открытость предстоящих выборов. Важным моментом должна стать эпидемиологическая безопасность. Пандемия коронавирусной инфекции всё также не остановлена и на всей постсоветской территории пока ещё достаточно много ежесуточных новых случаев COVID-19. Поэтому, прежде всего, организаторам выборов следует провести их на уровне полного соблюдения санитарных и эпидемиологических норм», - подытожил эксперт.

Антон Кубицкий

Источник: ИАЦ «Кабар»