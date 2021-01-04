Наличие международных наблюдателей показывает полную легитимность и открытость предстоящих выборов – российский эксперт
Стоит напомнить, что центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 26 декабря 2020 года постановила аккредитовать 78 представителя различных миссий в качестве международных наблюдателей на досрочных выборах президента КР.
Из них:
1. Миссия СНГ – 44;
2. Посольство Казахстана в КР – 1;
3. Посольство США в КР – 6;
4. Посольство Франции в КР – 2;
5. Посольство Венгрии в КР – 1;
6. Посольство Королевства Нидерландов в КР – 2;
7. Посольство Финляндии в КР – 1;
8. Посольство Туркменистана в КР – 1;
9. Посольство Великобритании в КР – 7;
10. Представительство ЕС в КР – 6;
11. Представительство НДИ – 2;
12. БДИПЧ ОБСЕ – 5.
«Референдум и выборы Президента страны в Кыргызстане – это веха в развитии республики. Я хотел бы подчеркнуть, что данное политическое мероприятие стоит в разрезе эволюционного развития государства. Дело в том, что Кыргызстан переживает период так называемых «проб и ошибок». Многое история Кыргызстана уже пережила, многое показала, многому научила. Новая власть Кыргызстана, которая пришла после 4 октября показала принципиально современный подход к политическим взглядам и решениям. Важно дать понять, наверное, в первую очередь самим себе, имеется ввиду политикам, что наступает такое время, когда прежний формат работы должен остаться в прошлом. Тогда и сам выборный процесс и атмосфера до и после будет сопутствовать развитию страны в политическом плане», - заявил эксперт по политическим вопросам, политолог Павел Дементьев.
За предстоящими выборами и референдумом мировое сообщество будет следить с особым вниманием, что свидетельствует и солидный состав наблюдателей.
«Что касается проведения выборов, которые бы соответствовали всем международным стандартам и принципам, то здесь я не вижу каких-либо отклонений или затруднений. ЦИК Кыргызстана уже давно показывает свой высокий профессионализм. Организация выборов должна пройти на самом высоком уровне. Наличие международных наблюдателей показывает полную легитимность и открытость предстоящих выборов. Важным моментом должна стать эпидемиологическая безопасность. Пандемия коронавирусной инфекции всё также не остановлена и на всей постсоветской территории пока ещё достаточно много ежесуточных новых случаев COVID-19. Поэтому, прежде всего, организаторам выборов следует провести их на уровне полного соблюдения санитарных и эпидемиологических норм», - подытожил эксперт.
Антон Кубицкий
Источник: ИАЦ «Кабар»