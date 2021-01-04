Садыр Жапаров: Кыргызстан получил шанс на обновление, и мы не имеем права его упустить!

Кыргызстан получил шанс на обновление, и мы не имеем права его упустить!

Чуйская область считается политическим, экономическим, культурным центром страны, но и здесь есть много проблем, которые требуют срочного решения. С этого сегодня начал свое выступление в Кара-Балте кандидат в президенты Садыр Жапаров. На встречу с ним приехали жители Сокулукского, Московского, Жайылского и Панфиловского районов Чуйской области, Шопокова и Кара-Балты.

«Одни из самых важных вопросов – это ремонт дорог, демаркация отдельных участков границы с Казахстаном, открытие пограничного пропускного поста в селе Камышановка. Я знаю, что у вас большие проблемы с обеспечением чистой водой. Где-то нужно восстановить, в отдельных районах построить водопроводные системы и обеспечить их подключение к главному водозабору. Нужно уже решить вопрос с равным распределением воды из реки Ашмара между жителями сел Казахстана и Кыргызстана. Обязательно нужно взять под контроль и завершить строительство ветеринарной и фитосанитарной лаборатории в Ат-Башинском айыл аймагы, провести берегоукрепляющие работы на левом берегу реки Чу и многое другое», - сказал кандидат.

К первоочередным проблемам, требующим решения, он отнёс и строительство школ и детских садов, реконструкцию домов культуры, обеспечение всем необходимым объектов здравоохранения, решение вопросов с мусорными полигонами. Области, как и всей стране, нужны новые предприятия, производства, нужны новые рабочие места и инвестиции, подчеркнул он.

Садыр Жапаров заверил, что всё это можно решить и сделать!

«В первую очередь нужно стабилизировать политическую ситуацию, запустить системные преобразования государственной системы управления! А потом вплотную, серьезно заняться экономикой и социальными проектами. Залог нашего экономического развития – это политическая стабильность, профессиональные кадры и прозрачные процессы!», - заявил Жапаров.

Относительно борьбы с коррупцией Садыр Жапаров отметил, что следует устранить схемы, которые делают коррупцию возможной.

«Правительство вплотную начало работать над устранением таможенных схем, которые используются коррупционерами! За короткое время в результате проведенных мероприятий в бюджет поступило на 759,1 млн сомов больше запланированных!», - рассказал Садыр Нуркожоевич. - Вот так нужно бороться с коррупцией! Не говорить, а делать!».

«Кыргызстан получил шанс на обновление, и мы не имеем права его упустить. С вашей поддержкой, объединившись, мы можем запустить такой нужный и важный для страны процесс обновления. И мы больше не должны позволять коррупционным олигархическим кланам управлять нашей жизнью. Именно поэтому я предлагаю идею сильного института президента на новой смешанной парламентской системе. Только так к власти придут народные избранники. А институт курултая сделает эту власть еще более ответственной и подотчетной. И, самое главное, – ответственность всех: начиная от айыл окмоту до президента. Все процессы государственного управления должны проходить открыто и прозрачно. На руководящие и исполнительные должности придут профессионалы через открытые конкурсы. Никакого кумовства, никаких назначений по звонку или по партийным спискам больше быть не должно», - заявил Садыр Жапаров.

Жители Чуйской области, в свою очередь, заявили о поддержке кандидатуры Садыра Жапарова и предлагаемой им президентской формы правления.

О том, что 10 января они будут голосовать за кандидатуру №1 в бюллетене, сообщили представители различных диаспор, сообществ лиц с инвалидностью, выпускники детских домов, матери, столкнувшиеся с несправедливостью правоохранительной системы, и отцы, пострадавшие от коррупции в местных органах власти. Словом, все те, кто хочет и ждет обновления и справедливости.

Отвечая на вопросы избирателей, Жапаров сообщил, что в случае победы на выборах, для своевременного и оперативного решения местных проблем, ряд полномочий правительства будут переданы местным органам власти.

Реформы будут проведены во всех сферах, заявил Садыр Жапаров. Уже к лету этого года, после завершения реформ в политической сфере, государство должно сосредоточиться на развитии экономики, что позволит пополнить госбюджет. И, соответственно, начать повышать пенсии и пособия.

Отвечая на вопрос карабалтинца по поводу судьбы детей-сирот, кандидат в президенты сообщил, что у него есть конкретные планы по обеспечению выпускников детских домов крышей над головой.

«После исполнения 18 лет государство просто выкидывает выпускников детдомов на улицу. Такого больше не будет! До того как сирота не будет трудоустроен после вуза или суза, у него должна быть крыша над головой. Этот вопрос решаем!», - заверил Садыр Жапаров.

По поводу открытия новых рабочих мест кандидат в президенты отметил, что нужно провести ревизию всех закрытых, простаивающих заводов и фабрик, где можно будет самостоятельно возобновить работу. Этим будет заниматься государство В других случаях будут привлечены инвесторы, но исключительно на условиях, выгодных для народа Кыргызстана!

Источник: vesti.kg