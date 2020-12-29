(Видео) Стартовали теледебаты между кандидатами в президенты КР

За право стать президентом Кыргызстана борются 18 кандидатов.

С 15 декабря началась предвыборная агитация. Накануне на КТРК стартовала самая зрелищная форма агитации — участие в теледебатах кандидатов.

Ведущие теледебатов дикторы КТРК Алмаз Касымалиев и Светлана Акматалиева. Каждому кандидату отводится по 20 минут, также ведущие задают дополнительные вопросы. Всего эфир длился два с половиной часа — до 22:30 по местному времени.

28 декабря в прямом эфире выступили:

Канатбек Исаев Клара Сооронкулова Адахан Мадумаров Аймен Касенов Бактыбек Калмаматов Каныбек Иманалиев

Источник: Элгезит