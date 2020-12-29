(Видео) Стартовали теледебаты между кандидатами в президенты КР

За право стать президентом Кыргызстана борются 18 кандидатов.
С 15 декабря началась предвыборная агитация. Накануне на КТРК стартовала самая зрелищная форма агитации — участие в теледебатах кандидатов.
Ведущие теледебатов дикторы КТРК Алмаз Касымалиев и Светлана Акматалиева. Каждому кандидату отводится по 20 минут, также ведущие задают дополнительные вопросы. Всего эфир длился два с половиной часа — до 22:30 по местному времени.
28 декабря в прямом эфире выступили:
- Канатбек Исаев
- Клара Сооронкулова
- Адахан Мадумаров
- Аймен Касенов
- Бактыбек Калмаматов
- Каныбек Иманалиев
Источник: Элгезит