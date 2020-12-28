Выборы 2021. Сколько денег уже потратили на агиткампанию кандидаты в президенты?

Сколько денег уже потратили на агиткампанию кандидаты в президенты?
Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представляет информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 18 кандидатов по состоянию на 25 декабря 2020 года на основе банковских сведений.
По данным Центризбиркома, кандидаты на должность президента уже потратили из избирательного фонда:
1. Жапаров Садыр Нургожоевич - 50 млн. 439 тыс. 859;
2. Исаев Канатбек Кедейканович - 1 млн 165 тыс. 815;
3. Арстанбек Мыктыбек - 1 млн 115 тыс. 750;
4. Сооронкулова Клара Сыргакбековна - 1 млн 20 тыс. 370;
5. Ташов Имамидин Асамидинович - 3 млн 685 тыс. 510;
6. Тагаев Рашид Бакирович - 3 млн 156 тыс. 577;
7. Сегизбаев Абдил Кенешевич - 3 млн 632 тыс. 305;
8. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич - 2 млн 612 тыс. 826;
9. Касенов Аймен Абдыталипович - 3 млн 506 тыс. 593;
10. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич - 1 млн 343 тыс. 950;
11. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович - 2 млн 827 тыс. 816;
12. Абакиров Эльдар Курманбекович - 1 млн 502 тыс. 831;
13. Асанов Курсан Сатарович - 2 млн 424 тыс. 702;
14. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич - 1 млн 577 тыс 781;
15. Джеенбеков Равшан Бабырбекович - 2 млн 316 тыс. 293;
16. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич - 1 млн 350 тыс. 465;
17. Тольбаев Бабыржан Латиханович - 9 млн 264 тыс. 488;
18. Иманалиев Каныбек Капашович - 1 млн 696 тыс. 815.
Всего кандидаты потратили 94 млн 640 тыс. 746 сомов.
Источник: Кабар