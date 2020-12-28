Выборы 2021. Сколько денег уже потратили на агиткампанию кандидаты в президенты?

Сколько денег уже потратили на агиткампанию кандидаты в президенты?

Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представляет информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 18 кандидатов по состоянию на 25 декабря 2020 года на основе банковских сведений.

По данным Центризбиркома, кандидаты на должность президента уже потратили из избирательного фонда:

1. Жапаров Садыр Нургожоевич - 50 млн. 439 тыс. 859;

2. Исаев Канатбек Кедейканович - 1 млн 165 тыс. 815;

3. Арстанбек Мыктыбек - 1 млн 115 тыс. 750;

4. Сооронкулова Клара Сыргакбековна - 1 млн 20 тыс. 370;

5. Ташов Имамидин Асамидинович - 3 млн 685 тыс. 510;

6. Тагаев Рашид Бакирович - 3 млн 156 тыс. 577;

7. Сегизбаев Абдил Кенешевич - 3 млн 632 тыс. 305;

8. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич - 2 млн 612 тыс. 826;

9. Касенов Аймен Абдыталипович - 3 млн 506 тыс. 593;

10. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич - 1 млн 343 тыс. 950;

11. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович - 2 млн 827 тыс. 816;

12. Абакиров Эльдар Курманбекович - 1 млн 502 тыс. 831;

13. Асанов Курсан Сатарович - 2 млн 424 тыс. 702;

14. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич - 1 млн 577 тыс 781;

15. Джеенбеков Равшан Бабырбекович - 2 млн 316 тыс. 293;

16. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич - 1 млн 350 тыс. 465;

17. Тольбаев Бабыржан Латиханович - 9 млн 264 тыс. 488;

18. Иманалиев Каныбек Капашович - 1 млн 696 тыс. 815.

Всего кандидаты потратили 94 млн 640 тыс. 746 сомов.

Источник: Кабар