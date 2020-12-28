ЦИК: В связи с отменой формы-2 гражданам необходимо своевременно уточнить регистрационный учет

В связи с отменой формы-2 гражданам необходимо своевременно уточнить регистрационный учет

В связи с отменой права смены избирательного адреса (формы-2) гражданам КР необходимо своевременно уточнить регистрационный учет, являющийся основой включения в списки избирателей по конкретному избирательному участку, сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Как отмечается, в связи с отменой формы-2 критерием отнесения гражданина к тому или иному избирательному участку является регистрационный учет (прописка).

ЦИК напоминает, что все Центры обслуживания населения и Отделы паспортизации и регистрации населения работают без выходных с 9:00 до 20:00 до 31 декабря (включительно).

Важно! До 29 декабря (включительно) избиратели вправе подать заявления об уточнении данных в списке избирателей, в случае если адрес регистрации места жительства, указанный в паспорте, не совпадает с адресом регистрации места жительства, указанной в автоматизированной информационной системе «Адресно-справочное бюро» (АСБ). При этом избиратели проходят процедуру биометрической идентификации.

Избиратели с паспортом образца 2004 года (AN) поменявшие адрес регистрации места жительства (АСБ), но при этом не обменявшие паспорт согласно адресу регистрации места жительства, могут прийти на избирательный участок по месту постоянного проживания и подать заявление об уточнении данных в списке избирателей (ранее формы-1).

Избиратели с паспортом образца 2017 года (e-ID) будут включены в список избирателей соответствующего избирательного участка, согласно адреса регистрации постоянного места жительства (АСБ) и утвержденных границ избирательных участков.

Контрольный список избирателей на досрочные выборы Президента КР согласно календарного плана мероприятий 18 декабря 2020 года размещен на портале Тизме - https://tizme.gov.kg/. Количество избирателей за отчетный период составляет 3 556 864 избирателя.

Каждый избиратель с 19 ноября по 29 декабря 2020 года включительно может проверить и уточнить себя в списке избирателей, придя на избирательный участок, на портале избирателей «Тизме», позвонив по номеру 119 (звонок бесплатный), отправив смс с личным номером ПИН на номер 119, Вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка.

Источник: Кабар