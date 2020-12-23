Отмена формы 2 на выборах. Число избирателей из-за этого сократится – ЦИК

Отмена формы 2 на выборах. Число избирателей из-за этого сократится

Из-за отмены возможности смены избирательного адреса при заполнении формы 2 число избирателей на выборах президента и референдуме уменьшилось. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центризбиркома КР Нуржан Шайлдабекова.

Она сообщила, что в октябре число избирателей увеличилось на более чем 20 тыс. человек. Однако, по словам Шайлдабековой, из-за отмены формы 2 граждан, которые смогут проголосовать на выборах, будет меньше.

Источник: Кабар