Бекбосун Кыдыкбаев, депутат легендарного парламента: «Опираясь на доверие и просьбу народа, Садыр Жапаров пошел на выборы, взвалив на себя полную ответственность»

Бишкек, "Саясат. kg". "Народ никогда не делился и не будет делиться, люди связаны узами брака, стали друг другу сватами, дядями-племянниками".

15 декабря 2020 года началась агитационная кампания перед президентскими выборами.

Но некоторые кандидаты и их сторонники увлеклись клеветой, оскорблениями, ложными обвинениями в адрес оппонентов, делением народа на север и юг.

Народ никогда не делился и не будет делиться, люди связаны узами брака, стали друг другу сватами, дядями-племянниками.

«Все пять пальцев можно растопырить в разные стороны, но рука при этом остается целой», — наш народ и наша страна изо дня в день слабели, с одной стороны пандемия замучила, с другой стороны внешний долг достигал небес. Поэтому мудрый народ обратился с просьбой к Садыру Жапарову и оказал доверие. С. Жапаров взвалил на себя всю ответственность и пошел на выборы.

Уважаемые избиратели!

Я глубоко убежден, что в это непростое время народ придет к согласию, проголосует за знающего свое дело, опытного и честного человека – Садыра Жапарова.

С уважением, депутат легендарного парламента, герой Апреля,

почетный житель Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области,

общественно-политический деятель Бекбосун Кыдыкбаев

Исполнитель: Информационно-аналитический портал “Саясат.kg”; адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Чолпон-Атинская 1/2; Заказчик: Тологонова Аида Бейшеналиевна, уполномоченный представитель по финансовым вопросам от кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича. Тираж: 1 экз. Изготовлено: 23 декабря 2020 года. Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой Аидой Бейшеналиевной (свид. № 35, от 16.11.2020 г.).,