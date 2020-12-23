Садыр Жапаров: Очищение через обновление. Чиновники с запятнанной репутацией будут уволены

Бишкек, «Саясат. kg». Мы успели за короткое время блокировать эти процессы, но нужны системные решения

Кадры в систему государственного управления должны подбираться по принципу профессионализма и этики, а не по партийным спискам или принципу личной преданности, иначе любые прогрессивные идеи будут либо искажены, либо не приниматься вовсе.

Об этом говорится в платформе кандидата в президенты Кыргызской Республики Садыра Жапарова «Служение будущему» («Келечекке кызмат»).

Как отметил Садыр Жапаров, еще недавно порядка 1 200 должностей назначались минуя конкурс, что создавало благоприятные условия для коррупции.

«Мы успели за короткое время блокировать эти процессы, но нужны системные решения», — сообщил он.

Для этого Садыр Жапаров намерен:

Оптимизировать количество министерств и ведомств до эффективного минимума. Полученное образование и опыт должны строго соответствовать занимаемой должности. Провести люстрацию. При этом люстрация — это не «охота на ведьм», не аресты, преследования и не сведение счетов. Это очищение через обновление. Чиновники с запятнанной репутацией и непрофессиональные кадры должны быть уволены. Предстоит за 5 лет обновить личный состав правоохранительных органов на 50%. Государственная кадровая служба станет главным оператором люстрационных мероприятий. Продолжить бескомпромиссную борьбу со всеми искусственными бюрократическими преградами. Необходимо оптимизировать государственные услуги в интересах бизнеса и рядовых граждан, закрепить эти условия в Налоговом кодексе и других нормативно-правовых актах. Обеспечить глубокую цифровизацию госуслуг с тем, чтобы предприниматель и любой гражданин мог контактировать с любыми госорганами дистанционно, онлайн, не обивая пороги чиновничьих кабинетов. Это также снижает риски коррупции. Расширить практику уведомительного принципа вместо разрешительного в министерствах и ведомствах.

Изменения будут во всех государственных структурах и системе управления, добавил он.

«Затягивать с реформой системы кадров нельзя», – сказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что в систему государственного управления должны прийти профессионалы.

«Они могут разделять мои политические воззрения или не разделять. Главное, что они должны делать — это работать. Качественно и результативно. После президентских выборов новый глава государства будет собирать новую команду. В Кыргызстане есть опытные профессионалы и талантливая молодежь. Но из-за политических интриг и из-за того, что на ключевые должности назначались родственники, друзья, родственники друзей, из-за того что портфели продавались, настоящие профессионалы отступили в сторону. Поэтому мы будем создавать условия для них, обеспечим прозрачную конкурсную систему назначения на государственные должности», – сказал Садыр Жапаров.

Исполнитель: Информационно-аналитический портал “Саясат.kg”; адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Чолпон-Атинская 1/2. Заказчик: Тологонова Аида Бейшеналиевна, уполномоченный представитель по финансовым вопросам от кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича. Тираж: 1 экз. Изготовлено: 23 декабря 2020 года. Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой Аидой Бейшеналиевной (свид. № 35, от 16.11.2020 г.).,