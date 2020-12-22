ЦИК КР аккредитовала еще 42 международных наблюдателей на президентские выборы
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР на заседании 21 декабря постановила аккредитовать 42 представителей различных миссий в качестве международных наблюдателей на досрочных выборах президента КР.
Как сообщает пресс-служба Центризбиркома, по состоянию на 21 декабря 2020 года ЦИКом аккредитовано 120 международных наблюдателей из 23 стран мира, представляющих 15 международных организаций.
Так, список аккредитованных международных наблюдателей:
- Представительство Фонда Ханнса Зайделя в КР – 1;
- Представительство Международного Фонда избирательных систем (IFES) – 1;
- ЦИК Молдовы – 2;
- МПА СНГ – 34;
- Миссия СНГ – 28;
- ЦИК Азербайджана – 1;
- БДИПЧ ОБСЕ – 34;
- ЦИК РФ – 1;
- Фонд им.К.Аденауэра – 1;
- Посольство Японии в КР – 4;
- Посольство РФ в КР – 2;
- Посольство Монголии в КР – 1;
- Посольство Азербайджана в КР – 2;
- ЦИК Республики Узбекистан – 2;
- Миссия ССТГ – 6.