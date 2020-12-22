ЦИК КР аккредитовала еще 42 международных наблюдателей на президентские выборы

ЦИК КР аккредитовала еще 42 международных наблюдателей на президентские выборы

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР на заседании 21 декабря постановила аккредитовать 42 представителей различных миссий в качестве международных наблюдателей на досрочных выборах президента КР.

Как сообщает пресс-служба Центризбиркома, по состоянию на 21 декабря 2020 года ЦИКом аккредитовано 120 международных наблюдателей из 23 стран мира, представляющих 15 международных организаций.

Так, список аккредитованных международных наблюдателей:

- Представительство Фонда Ханнса Зайделя в КР – 1;

- Представительство Международного Фонда избирательных систем (IFES) – 1;

- ЦИК Молдовы – 2;

- МПА СНГ – 34;

- Миссия СНГ – 28;

- ЦИК Азербайджана – 1;

- БДИПЧ ОБСЕ – 34;

- ЦИК РФ – 1;

- Фонд им.К.Аденауэра – 1;

- Посольство Японии в КР – 4;

- Посольство РФ в КР – 2;

- Посольство Монголии в КР – 1;

- Посольство Азербайджана в КР – 2;

- ЦИК Республики Узбекистан – 2;

- Миссия ССТГ – 6.