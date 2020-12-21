Сколько денег уже потратили на агиткампанию кандидаты на пост президента? Ответ ЦИК

Сколько денег уже потратили на агиткампанию кандидаты на пост президента? Ответ ЦИК

Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представляет информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 18 кандидатов по состоянию на 18 декабря 2020 года на основе банковских сведений.

По данным Центризбиркома, кандидаты на должность президента уже потратили из избирательного фонда:

1. Жапаров Садыр Нургожоевич - 43 720 069;

2. Исаев Канатбек Кедейканович - 1 070 515;

3. Арстанбек Мыктыбек - 1 115 750;

4. Сооронкулова Клара Сыргакбековна - 1 020 370;

5. Ташов Имамидин Асамидинович - 2 950 110;

6. Тагаев Рашид Бакирович - 3 057 117;

7. Сегизбаев Абдил Кенешевич - 3 472 570;

8. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич - 1 425 401;

9. Касенов Аймен Абдыталипович - 2 799 788;

10. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич - 1 343 650;

11. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович - 2 596 086;

12. Абакиров Эльдар Курманбекович - 1 390 036;

13. Асанов Курсан Сатарович - 2 191 237;

14. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич - 1 569 323;

15. Джеенбеков Равшан Бабырбекович - 1 725 203;

16. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич - 1 247 155;

17. Тольбаев Бабыржан Латиханович - 5 687 095;

18. Иманалиев Каныбек Капашович - 1 533 670.

Всего кандидаты потратили 79 млн 915 тыс. 146 сомов.

Источник: Кабар