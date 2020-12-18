Вице-премьер Мамытканов прокомментировал заявление кандидата А.Мадумарова о препятствиях на Иссык-Куле

Вице-премьер Мамытканов прокомментировал заявление кандидата А.Мадумарова о препятствиях на Иссык-Куле

Никаких препятствий в отношении кандидата в президенты Адахана Мадумарова в Иссык-Кульском районе не было. Об этом в ходе выездного заседания Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям по подготовке и проведения досрочных выборов президента КР сообщил вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

Он отметил, что по заявлению Мадумарова, были опрошены руководители. «Никаких препятствий не было. Он сам сюда еще даже не приезжал. Мы открыто говорим, пусть он приезжает на Иссык-Куль. Пусть заранее предупредит, его встретят», - сказал вице-премьер.

Мамытканов говорит, что при необходимости, если кандидат обратится, то ему готовы оказать помощь в обеспечении безопасности.

«Не нужно голословно говорить. Пусть даже ко мне обратится, я готов рядом с ним побыть», - заявил вице-премьер и добавил, что руководителям на местах поручено устранить все препятствия, если они будут. «Права у всех должны быть равными», - сказал он.

Максат Мамытканов добавил, что на Иссык-Куль выехала комиссия ЦИК для разбирательства этого вопроса.

Отметим, что Адахан Мадумаров заявил о препятствовании агитации на Иссык-Куле. Милиция заявила о начале проверки.

Источник: Кабар