ЦИК назвала имена депутатов избранных по партийным спискам

В Кыргызстане вчера, 15 декабря, ЦИК на своем заседании признала выборы депутатов по единому избирательному округу состоявшимися.

Информационный отдел ЦИК сообщает, что избранными депутатами Жогорку Кенеша по единому избирательному округу кандидатов от следующих политических партий:

1. "Ата-Журт Кыргызстан":

Торобаев Бакыт Эргешевич Исмаилов Фархат Даткабаевич Сарыбашов Таалайбек Насирбекович Маткеримов Айбек Тураталиевич Токторбаев Жеңишбек Шермаматович Сулайманов Эльдар Нурланович Сабиров Равшанбек Азатович Садырбаева Жылдыз Эсенбековна Козуев Алишер Абибиллаевич Кыдыкбаев Жаныбек Султанович Масабиров Талайбек Айтмаматович Исаева Джамиля Кубанычбековна Нарматова Надира Азимовна Талиева Камила Абдыразаковна Култаева Гулшаркан Оконовна

2. "Ишеним":

Алиев Медербек Кубанычевич Джусупов Эмилбек Рамидинович Таалайбек кызы Жылдыз Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич Ормонов Улугбек Зулпукарович Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович Мураталиев Марат Молдонович Шабазов Бахридин Валиевич Жакышов Русланбек Шергазиевич Темирбаева Миргул Омурзаковна Абдибаева Айсара Нышановна Султанбекова Чолпон Аалыевна

3. "Ынтымак":

Кокулов Эрулан Калчороевич Мажитова Шарапаткан Мамытов Талант Турдумаматович Тентишев Бакыт Эркинович Сыдыков Мурадил Жанышбекович Маматалиев Марлен Абдырахманович Түлөбаев Балбак Зарлыкович Исатбек кызы Аида Лурова Лейла Хияновна

4 "Альянс":

Айдарбеков Чингиз Азаматович Сулайманов Алтынбек Турдубаевич Исираилов Азамат Алмазбекович Алимжанов Фарходбек Айбекович Молдобекова Гулкан Сакиновна Алимжанова Нилуфар Якубжановна Оргалча Токтобубу

5. "Бутун Кыргызстан":

Мадумаров Адахан Кимсанбаевич Масалиев Исхак Абсаматович Токтошев Эмиль Токтакунович Эрбаев Алишер Ташбаевич Нарматова Орозайым Кочконбаевна Кожокулова Гуля Акматкуловна

6. "Ыйман Нуру":