В Кыргызстане ЦИК признала итоги голосования среди партий

В Кыргызстане вчера, 15 декабря, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов подвела итоги голосования и признала результаты выборов депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу.

Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

Сообщается, что для проведения выборов депутатов ЖК по единому округу на территории республики функционировали 2 тысячи 494 участковых избирательных комиссии, из них 59 – за пределами КР, и 36 окружных избирательных комиссии.

Число включенных в списки избирателей по единому избирательному округу составило – 3 миллиона 703 тысячи 420 избирателей, в голосовании приняли участие 1 миллион 281 тысяча 622 избирателей или 34,94 процента от общего числа избирателей.

Шесть политических партий преодолели 5-процентный республиканский порог и допущены и 0,5% региональный порог к распределению депутатских мандатов:

"Ата-Журт Кыргызстан" - 222 тысячи 005 голосов или 17,32 процента, "Ишеним" - 174 тысячи 470 голосов или 13,61 процента, "Ынтымак" - 141 тысяча 9 голосов или 11 процентов, "Альянс" - 106 тысяч 955 голосов или 8.35 процента, "Бутун Кыргызстан" - 90 тысяч 223 голоса или 7,04 процента, "Ыйман Нуру" - 79 тысяч 25 голосов или 6,17 процента.

В итоге ЦИК приняла решение о распределении 54 депутатских мандатов Жогорку Кенеша среди партий:

"Ата-Журт Кыргызстан" – 15 депутатских мандатов; "Ишеним" – 12 депутатских мандатов; "Ынтымак" – 9 депутатских мандатов; "Альянс" – 7 депутатских мандатов; "Бутун Кыргызстан" – 6 депутатских мандатов; "Ыйман Нуру" – 5 депутатских мандатов.

Также отмечается, что количество депутатских мандатов между кандидатами женского пола будет распределено следующим образом:

"Ата-Журт Кыргызстан" – 5 депутатских мандатов;

"Ишеним" – 4 депутатских мандатов;

"Ынтымак" – 3 депутатских мандатов;

"Альянс" – 3 депутатских мандатов;

"Бутун Кыргызстан" – 2 депутатских мандатов;

"Ыйман Нуру" – 2 депутатских мандатов.

Не преодолели 5-процентный порог по результатам выборов депутатов Жогорку Кенеша:

"Ата Мекен" - 45 тысяч 568 голосов или 3,56 процента; "Легалайз" - 7тысяч 943 голоса или 0,62 процента; "Күчтүү Регион" - 8 тысяч 212 голосов или 0,64 процента; "Багыт" - 12 тысяч 634 голоса или 0,99 процента; "Азаттык" - 52 тысячи 183 голоса или 4,07 процента; "Мекенчил Эл" - 20 тысяч 522 голоса или 1,60 процента; "Кыргызстан Жашылдар Партиясы" - 5 тысяч 266 голосов или 0,41 процента; "Жашасын Кыргызстан" - 5 тысяч 615 голосов или 0,44 процента; "Социал-Демократтар" - 40 тысяч 280 голосов или 3,14 процента; "Аруузат-Эл Куту" - 5 тысяч 869 голосов или 0,46 процента; "Кыргызстандын Бириктирүүчү патриоттук партиясы" - 12 тысяч 279 голосов или 0,96 процента; "Улуттар Биримдиги" - 31 тысяча 382 голосов или 2,45 процента; "Эл Үмүтү" - 57 тысяча 642 голосов или 4,50 процента; "Ордо" - 5 тысяч 934 голоса или 0,46 процента; "Улуу-Журт" - 9 тысяч 376 голосов или 0,73 процента.

Источник: vb.kg