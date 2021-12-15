ЦИК утвердила итоги выборов среди партий

Подводя итоги, члены ЦИК отметили, что данные ручного подсчета и цифры полученные с АСУ практически идентичны.
Сегодня, 15 декабря, Центральная избирательная комиссия на заседании утвердила результаты выборов кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.
По итогам ручного подсчета голосов 5-процентный порог преодолели шесть партий из 21.
- «Ата Журт Кыргызстан» (15 мандатов, 5 получат женщины);
- «Ишеним» (12 мандатов, 4 получат женщины);
- «Ынтымак» (9 мандатов, 3 получат женщины);
- «Альянс» (7 мандатов, 3 получат женщины);
- «Бутун Кыргызстан» (6 мандатов, 2 получат женщины);
- «Ыйман Нуру» (5 мандатов, 2 получат женщины).
Подводя итоги, члены ЦИК отметили, что данные ручного подсчета и цифры полученные с АСУ практически идентичны.
Выборы депутатов Жогорку Кенеша прошли 28 ноября.