ЦИК утвердила итоги выборов среди партий

Подводя итоги, члены ЦИК отметили, что данные ручного подсчета и цифры полученные с АСУ практически идентичны.

Сегодня, 15 декабря, Центральная избирательная комиссия на заседании утвердила результаты выборов кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

По итогам ручного подсчета голосов 5-процентный порог преодолели шесть партий из 21.

«Ата Журт Кыргызстан» (15 мандатов, 5 получат женщины); «Ишеним» (12 мандатов, 4 получат женщины); «Ынтымак» (9 мандатов, 3 получат женщины); «Альянс» (7 мандатов, 3 получат женщины); «Бутун Кыргызстан» (6 мандатов, 2 получат женщины); «Ыйман Нуру» (5 мандатов, 2 получат женщины).

Подводя итоги, члены ЦИК отметили, что данные ручного подсчета и цифры полученные с АСУ практически идентичны.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша прошли 28 ноября.