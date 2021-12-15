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ЦИК утвердила итоги выборов среди партий

Подводя итоги, члены ЦИК отметили, что данные ручного подсчета и цифры полученные с АСУ практически идентичны.

Сегодня, 15 декабря, Центральная избирательная комиссия на заседании утвердила результаты выборов кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

По итогам ручного подсчета голосов 5-процентный порог преодолели шесть партий из 21.

  1. «Ата Журт Кыргызстан» (15 мандатов, 5 получат женщины);
  2. «Ишеним» (12 мандатов, 4 получат женщины);
  3. «Ынтымак» (9 мандатов, 3 получат женщины);
  4. «Альянс» (7 мандатов, 3 получат женщины);
  5. «Бутун Кыргызстан» (6 мандатов, 2  получат женщины);
  6. «Ыйман Нуру» (5 мандатов, 2 получат женщины).

Подводя итоги, члены ЦИК отметили, что данные ручного подсчета и цифры полученные с АСУ практически идентичны.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша прошли 28 ноября.

           